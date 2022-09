Stadsmuseum Lier geeft rondleidingen aan personen met dementie en hun mantelzorgers

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag en die dag gaat ook in Lier niet ongemerkt voorbij. “In Vlaanderen wonen meer dan 132.000 personen met dementie. In Lier waren er in 2018 ongeveer 734 personen met dementie en tegen 2035 verwachten we dat het aantal met 38 procent toeneemt. We zouden in Lier dan 1.019 mensen hebben met de diagnose”, zegt schepen van Welzijn Annemie Goris (N-VA).

Net daarom komt het stadsmuseum van Lier met het initiatief om specifieke rondleidingen te geven aan personen met dementie. “We hebben een mooi voorbeeld gezien in het MoMA-museum in New York, waar ze in 2007 al zulke rondleidingen gaven en waar het een geslaagd experiment was”, zegt dementie-expert Herman Wauters. “Daaruit hebben we geleerd dat mensen met dementie wel nog van kunst kunnen genieten.”