Studentenclub MELK uit Brugge drinkt melk én bier: "Melk is goed voor elk"

De studentenclub MELK werd drie jaar geleden opgericht in Brugge. De studentenclub staat open voor alle melkliefhebbers onder de studenten. "We hebben MELK opgericht omdat we een alternatief zochten voor het normale uitgaan en de normale cantussen", vertelt praeses Jelle De Soete. "Persoonlijk drink ik heel graag melk. Tijdens cantussen kiezen we er dan ook voor om melk en bier te combineren."

MELK telt op dit moment een zestigtal leden, waarvan twintig actieve leden. Jaarlijks organiseren ze net als een gewone studentenclub groepsactiviteiten, maar dan met de focus op melk. "We doen gewone activiteiten zoals bowlen en spelletjesavonden, maar jaarlijks organiseren we ook twee melkevenementen. We gaan naar de Jerseyhoeve in De Haan waar we kijken hoe melk geproduceerd wordt. Daarnaast bezoeken we ook elk jaar de kinderboerderij De Zeven Torentjes in Brugge", zegt Jelle.