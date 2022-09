Antwerpen keurt verplaatsing keerlus tram in Boekenberglei goed: “Te onveilig voor voetgangers en fietsers”

Stad Antwerpen heeft het definitief ontwerp goedgekeurd voor de verplaatsing van de keerlus van de tram in de Boekenberglei, op de grens van Deurne en Borgerhout. De huidige keerlus zorgt voor onveilige situaties omdat de tram draait over fiets- en voetpaden. De werken zouden starten in het najaar van 2023.