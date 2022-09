VIB-KU Leuven-onderzoekers identificeren subpopulaties van melanoomcellen die tumorgroei en uitzaaiing veroorzaken

Dankzij een nieuw en gespecialiseerd muismodel, dat Met-Track heet, kon het team melanoomcellen traceren en de identiteit en ruimtelijke verdeling van elke cel binnen een bepaalde melanoomtumor ontrafelen.

"Zodra we specifieke melanoomceltypes zijn gaan volgen in ons verfijnd onderzoeksmodel, konden we optekenen dat een kleine fractie cellen die invasieve kenmerken vertoonden en diep in het weefsel van de tumor gelokaliseerd waren, verantwoordelijk waren voor de uitzaaiing van metastatische letsels in andere organen", zei Marine.

"Eens die cellen andere organen zoals de longen of de lever begonnen te koloniseren, veranderden ze van identiteit en begonnen ze zich te vermenigvuldigen op die nieuwe locaties. Een proces van uitzaaiingen dat natuurlijk sterk de overlevingsgraad van patiënten compromitteert. Die observaties zijn bijzonder belangrijk omdat ze aantonen dat de aanwezigheid van die cellen in vroege huidtumoren, een sleutelindicator is waarmee we het risico op uitzaaiingen kunnen voorspellen."

De recente ontdekkingen van het Marine Lab leggen de belangrijke rol van de micro-omgeving van tumoren in hun verdere ontwikkeling bloot. De inzichten bieden een platform voor de identificatie van kwetsbare punten in de tumor.

Bovendien zouden deze bevindingen kunnen helpen om de agressiviteit van een tumor in een vroeg stadium te voorspellen, wat op termijn zou kunnen leiden tot nieuwe preventiestrategieën. Het verbreken van de band tussen endotheelcellen en de melanoomcellen zou dan weer kunnen leiden tot behandelingen die de groei van de tumor kunnen vertragen of zelfs voorkomen.

Bovendien kunnen volgens het team de bevindingen - mits bijkomend onderzoek - ook geëxtrapoleerd worden naar andere kankertypes, zowel vaste kankers als hematologische tumoren, bloedkankers.

De studie van het Marine Lab is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.