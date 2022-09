Vijftiger opgepakt voor mogelijke poging tot ontvoering van 13-jarige jongen in Neder-Over-Heembeek

De chauffeur van de tweede bus zag dat er iets niet pluis was en verwittigde de politie en de veiligheidsdiensten van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB. "We kunnen bevestigen dat een buschauffeur van de MIVB de politiediensten heeft gebeld op vraag van een minderjarige die stelde dat hij gevolgd werd door een andere passagier” bevestigt parketwoordvoerster Willemien Baert het verhaal. "De politie is snel ter plaatse kunnen komen en heeft de verdachte kunnen arresteren. Hij werd verhoord en werd dinsdag ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter, die zal oordelen over zijn eventuele verdere aanhouding.”



Het motief van de verdachte is voorlopig nog onduidelijk.