Festival VIVES VIBES in Kortrijk zorgt voor feestelijke start van academiejaar 

Het campusfestival VIVES VIBES 2022 in Kortrijk was al aan de derde editie toe. “We willen de goede start vieren, want in Kortrijk kennen we weer een stijgend aantal studenten”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. “En we willen iedereen een gepast welkom geven, ook de scholieren die er misschien aan denken om hier ooit ook een hogere opleiding te volgen.”