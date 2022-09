Vogelgriep in pluimveebedrijf in Bocholt: bewakingszone van 10 kilometer rond het bedrijf ingesteld

Door de nieuwe vaststelling moeten professionele pluimveehouders een inventaris opmaken en hobbyhouders moeten hun dieren ophokken. De ophokplicht is bedoeld om wilde vogels buiten de kippenren of het vogelhok te houden. Het voederen en drinken geven moet binnen gebeuren of op een zodanige manier dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Oppervlaktewater of water dat voor wilde vogels toegankelijk is, mag niet als drinkwater gebruikt worden.