Vrouwen verbranden hoofddoek tijdens aanhoudend protest in Iran, "zeker 6 doden en 75 gewonden"

Bij de protesten kwamen al verschillende mensen om het leven. Een 16-jarige jongen en een 23-jarige man werden gedood toen veiligheidstroepen gisteravond het vuur openden op demonstranten in Piranshahr en in Urmia, twee provincies die in het West-Azerbeidzjan liggen, volgens Hengaw.



De organisatie meldde ook dat er eergisteren drie mannelijke demonstranten waren neergeschoten door veiligheidstroepen in de naburige provincie Koerdistan. Eén man werd doodgeschoten in Saqez, de thuisstad van de jonge vrouw Amini, en twee anderen in de steden Divandarreh en Dehgolan.



Hengaw had eerder de dood van een andere man in Divandarreh gemeld, maar familieleden zei dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. Er zouden nog minstens 75 mensen gewond geraakt zijn, tijdens de protesten, volgens Hengaw.

De politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven tijdens de demonstraties, zei de organisatie nog. De betogers gooiden stenen naar de politie en staken politievoertuigen in brand.

Het staatspersbureau Irna zegt intussen dat een politiemedewerker is overleden aan verwondingen die hij gisteren opliep bij gewelddadige confrontaties tussen de demonstranten en de politie in de zuidelijke stad Shiraz.