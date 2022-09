Maak kennis met dichteres Warsan Shire, die nu naar Brussel komt: stem van vluchtelingen, vrouwen én Beyoncé

arsan Shire werd in 1988 geboren in Kenia als kind van Somalische ouders. Toen ze één jaar oud was, kwam ze in aan in Groot-Brittannië. Ze studeerde creative writing aan de London Metropolitan University. Haar gedichten vonden eerst hun weg via sociale media als Tumblr en Twitter; daarna volgden kleinere publicaties. Ze werd de jongeren-stadsdichter van Londen en won verschillende internationale prijzen. Warsan Shire woont in Los Angeles met haar gezin.