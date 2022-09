Woonzorgcentrum De Veldekens in Berchem op zwarte lijst door "ernstige tekorten"

In Berchem, Antwerpen is het woonzorgcentrum De Veldekens op de zwarte lijst van verhoogd toezicht gezet. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en dat nieuws is bevestigd aan onze redactie. Na een klacht via de Woonzorglijn volgde er eind augustus een onaangekondigde inspectie, die "ernstige tekorten" vaststelde.