Woonzorgcentrum Halen reageert op commotie en verhoogd toezicht van Zorg en Gezondheid: "Familie hoeft zich geen zorgen te maken"

Dinsdag heerste er nogal wat verwarring rond het bewuste woonzorgcentrum in Halen, nadat Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) meldde dat ook daar een dode was gevallen door verkeerd insulinegebruik. Dat zei ze in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement, maar later werd bevestigd dat het om een natuurlijk overlijden ging. Wel bleek dat datzelfde woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht is geplaatst.

"Het gaat voornamelijk om problemen met de infrastructuur", legt Lieve Van Boxem uit, woordvoerder van de groep Korian waartoe het woonzorgcentrum in Halen behoort. "Er moet bijvoorbeeld nog een zonnewering geplaatst worden, en er ontbreken nog handvaten in bepaalde ruimtes. Daarnaast waren er problemen met de correcte registratie van zorghandelingen en medicatie. Op bepaalde afdelingen gebeurde dat niet zorgvuldig genoeg. En medicatie moet altijd achter slot en grendel liggen, en ook dat was niet op elke afdeling van het woonzorgcentrum het geval."