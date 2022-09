Zeven vluchtelingen gered uit rubberboot op zee

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende (MRCC) kreeg rond 00.30 uur een oproep dat zeven vluchtelingen op een rubberbootje op zee in nood zouden zijn. Het bootje zat zo’n 20 kilometer voor de kust van Oostende toen een groter schip naast hen kwam varen en vroeg of ze hulp nodig hadden. Het MRCC besliste meteen om twee reddingschepen, een helikopter met infraroodcamera en een dokter in te schakelen.

Bij aankomst van de hulpdiensten zaten alle personen al aan boord van het grotere schip. "We hebben de situatie snel kunnen evalueren en konden bevestigen dat er geen personen meer in het water lagen. De zeven vluchtelingen waren licht onderkoeld en konden geholpen worden met thermische dekens", zegt Dries Boodts van MRCC. Het is nog niet duidelijk waarom de migranten precies in de problemen zaten.