16 dreven in het Drongengoed bij Aalter krijgen een eigen naam

Verschillende bossen in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos hebben al namen voor de dreven en dat zal nu ook in het Drongengoed ingevoerd worden. Boswachter Hans Vansteenbrugge: "We starten ermee in het oostelijk stuk van het Drongengoed. Dat is het stuk rond de Drongengoedhoeve en daar zijn ook de meeste recreanten. We gaan bij de naamgeving rekening houden met de cultuurhistorische achtergrond van het gebied. Zo zullen sommige dreven genoemd worden naar historische figuren die een belangrijke rol gespeeld hebben in het gebied. Enkele voorbeelden van zulke nieuwe dreefnamen zijn Gravin Johannadreef, Norbertijnendreef of het Abt De Stooppad."