400 boompjes vernield door wegenwerken in Marke: "Aannemer erkent fout en zal boompjes opnieuw aanplanten"

In februari hebben 400 leerlingen van een lagere school in Marke zo’n 1.300 bomen aangeplant op een stuk grond in de Don Boscolaan in Marke. Van de 1.300 bomen blijven er nu maar 900 boompjes over. Een aannemer van wegenwerken in Marke was in de buurt van de boompjes aan het werk en gooide zijn overtollige aarde op een deel van de bomen. Daardoor zijn zo’n 400 bomen vernield.

Volgens schepen Bert Herrewyn gaat het over een ongeluk. "Op het moment van het voorval was de werfopvolging op vakantie. Daardoor werd er iets minder toegezien op de keuzes van de aannemer en naar eigen inschatting heeft hij de keuze gemaakt om de aarde daar tijdelijk te leggen. De aannemer heeft zijn fout erkend en zal na het afvoeren van de aarde de boompjes mooi terug aanplanten" vertelt Herrewyn. De bomen, waaronder eiken en essen, zullen wellicht tussen oktober en februari opnieuw aangelegd worden.