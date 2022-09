"Scheurtjesreactor" Doel 3 is gesloten: Hoe belangrijk was die reactor voor ons land?

Toen in 1983 generatiegenoot Tihange 2 werd geopend en er in 1985 de (nog iets krachtigere) reactoren Tihange 3 en Doel 4 bijkwamen, dekte de nucleaire productie 60 procent van de elektriciteitsconsumptie in ons land. Vandaag is kernenergie nog steeds goed voor iets meer dan de helft van alle elektriciteit die in ons land wordt geproduceerd.