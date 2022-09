Archeologen graven oude dijk uit op domein Raversijde in Oostende

De dijk die de archeologen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) blootlegden, is zo’n 150 meter lang en ligt in het gebied tussen Raversijde en Westende. Tot 1000 jaar geleden was dat gebied een eiland, Testerep. Het eiland was afgescheiden van het vasteland door een geul die breder of smaller werd naargelang de getijden. De dijk zou volgens de archeologen de bewoners van Testerep helpen om hun land beter te beschermen tegen eb en vloed.

De onderzoekers ontdekten de dijk op het domein van Raversijde vrij recent. De archeologen willen nu nagaan hoe oud de dijk precies is en waarom de dijk is gebouwd. "De dijk is vermoedelijk zo’n 2000 jaar geleden gebouwd door de Romeinen. We denken dat hij bescherming moest bieden tegen een dreiging vanuit de zee. Als we nu te weten komen wanneer de dijk is aangelegd en wanneer hij weer overstroomd is, kunnen we nog heel wat interessante info verzamelen over het leven op Testerep", vertelt Soetkin Vervust van VUB.