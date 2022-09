GO! Atheneum MXM in Merksem maakt podcast over geldzaken

In de podcast komen leerlingen, leraars, ouders en experten aan het woord. Er zullen ook kleine opdrachten in te vinden zijn die leerlingen moeten oplossen. Zo wil de school de jongeren rond de tafel brengen met hun ouders, leerkrachten en experten. “De eerste aflevering is gepland voor de herfstvakantie. Daarbij gaan we de leerlingen van het derde jaar economie betrekken en samen gaan we bekijken hoe we de volgende afleveringen kunnen aanpakken”, aldus Meyntjes. “We zijn nog in ontwikkeling, maar op de langere termijn zie ik de podcast zeker op Spotify verschijnen”, besluit hij.