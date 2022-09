Landbouw met minder dieren is de enige weg vooruit: waarom we het stikstofprobleem niet gaan oplossen met technologie

Al jaren wordt fors geïnvesteerd in technologie die spectaculaire verminderingen van de stikstofuitstoot belooft, maar in de praktijk amper resultaat oplevert. De ammoniakuitstoot in de landbouw bleef de laatste 10 jaar stabiel. Juridisch woedt in Nederland al geruime tijd een heftige strijd over de zekerheid die deze technieken voor stallen bieden voor natuurbescherming. Ze zijn te onzeker om vergunningen op te verlenen, stelde de Nederlandse Raad van State eerder deze maand.

Naast de loze beloftes dreigt een blind optimisme in technologische oplossingen ons weg te leiden van een aanpak van de grondoorzaak: de import van stikstof via veevoer en kunstmest. We voeren meer veevoer in dan we hier zouden kunnen telen. Hierdoor kunnen we onze veestapel tot hallucinante proporties uitbouwen, maar zitten we ook met meer mest dan onze omgeving aankan. Deze enorme veestapel hebben we niet enkel voor onze eigen voedselnoden, vooral voor massale export. Dichtbevolkt Vlaanderen is wereldwijd de zesde grootste exporteur van kippenvlees, terwijl ondertussen onze leefomgeving en gezondheid bezwijken onder de overbelasting door deze industrie.