Behendigheidsparcours in asielcentrum in Heusden-Zolder moet bewoners veilig leren fietsen

In het asielcentrum De Bark In Heusden-Zolder is een behendigheidsparcours geopend. De Fietsersbond heeft daarvoor een omloop ontworpen waar asielzoekers hun fietsvaardigheden kunnen verbeteren. Op die manier kunnen ze zich beter verplaatsen naar het werk of de dokter en kunnen ze ook met de fiets naar een opleiding rijden.