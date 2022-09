Vrouw die contactverbod met chimpansees kreeg, is niet langer welkom in de Zoo van Antwerpen

Adie was erg aangedaan door het contactverbod. Ze had een sterke band met de aap. Aan de regionale televisiezender ATV zei ze nog dat ze "een verhouding" had met de chimpansee. "Dat beest houdt van mij en ik van hem", reageerde ze in 2021. "Ik heb niets anders meer, waarom nemen ze me dat af?" Adie en de aap gaven elkaar kusjes aan het raam. De twee speelden altijd even langs het raam, maar dat dagelijkse contact bleek al snel een probleem. De zoo dreigde toen al dat Adie, als ze zich niet aan het contactverbod zou houden, mogelijks ook een bezoekverbod kon krijgen.