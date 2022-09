Ode aan het leven en de verwondering: documentaire volgde VUB-rector Caroline Pauwels in haar laatste jaar

Een thema dat herhaaldelijk aan bod komt in de documentaire is diversiteit. In de woorden van Caroline Pauwels: “Ik ben een mens. We moeten vanuit die menselijkheid naar elkaar kijken, niet vanuit het feit dat ik vrouw ben, blond of rector van de VUB. Als je zegt "zwart-wit" of "man-vrouw", dan zit daar altijd wel wat hiërarchie in. Je kan niet zeggen: "het is alleen maar een vrouw". Dat zou heel jammer zijn, want dan verlies je zoveel rijkdom in het mens-zijn.”