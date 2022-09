Dendermonde keurt plannen herinrichting Oude Vest goed

Het stadsbestuur zegt dat het nog in gesprek zal gaan met omwonenden en handelaars over hun bezorgdheden. De stad is ook bereid om oplossingen te zoeken met aanpassingen die passen binnen het ontwerp. In dat ontwerp wordt de Oude Vest in 3 delen verdeeld. Waar in het eerste deel de auto nog welkom is en er fietssuggestiestroken zijn, wordt het tweede deel een erf waar de auto te gast is. Deel 3 wordt dan een voetgangerszone.

Op de website van de stad staat een pagina met info over de plannen.