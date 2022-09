Vanavond wordt Doel 3 definitief stilgelegd, directeur Peter Moens: "We improviseren niet met nucleaire veiligheid"

Doel 3 is de zogenoemde "scheurtjesreactor". Door afwijkingen in het reactorvat die in 2012 werden ontdekt, lag de centrale voor de veiligheid jarenlang stil. Nauwelijks enkele jaren was de reactor herstart of er werd onverwacht grote betonslijtage gevonden in een gebouw naast de kernreactor. Opnieuw lag alles een tijdje stil. "De nucleaire veiligheid heeft altijd geprimeerd", benadrukt Moens.