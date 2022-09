Nieuw bedrijventerrein op Douwe Egbertssite in Grimbergen officieel ingehuldigd 

In 2017 sloot de fabriek van Douwe Egberts langs de A12 de deuren. “De overheid heeft er even aan gedacht om het hele gebouw te slopen, omdat men op zoek was naar een locatie voor bebossing en extra groen", zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). "Maar wij zagen dat als gemeente niet zitten, omdat de gebouwen nog in zeer goede staat waren." Uiteindelijk kocht projectontwikkelaar Global Estate Group het terrein van 6,5 hectare om er een nieuw bedrijventerrein van te maken. Dat bedrijventerrein met de naam Hi! is vandaag officieel ingehuldigd.