Dove en slechthorende kinderen verstoppen Happy Stones in Brugge voor Werelddovendag

Op 24 september is het Werelddovendag. Om de dovengemeenschap meer onder de aandacht te brengen van de Bruggeling verstopten 100 dove en slechthorende leerlingen uit het buitengewoon basisonderwijs van Spermalie Happy Stones in Brugge. Op de stenen staat het teken voor “I Love You” in gebarentaal. Volgens de dovencultuur zijn de Happy Stones net zoals doven en slechthorenden vertegenwoordigd in het straatbeeld, maar vallen ze niet op.

De bedoeling is dat Bruggelingen of bezoekers van Brugge de stenen vinden en ze meenemen op reis. "Als je de steen vindt, mag je hem houden. Het is dan de bedoeling dat je er een foto van neemt en hem op sociale media plaatst met een passende hastag. Op die manier kunnen we de volledige reis van de stenen volgen", vertelt medewerker van de dovencultuur Laurien Parmentier.