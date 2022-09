Pakjesbezorger DPD opent nieuw logistiek centrum in Vilvoorde: "Dagelijks 200.000 pakjes verwerken"

Omdat het bestaande gebouw in Mechelen te klein was geworden, ging DPD op zoek naar een nieuwe locatie om stevig uit te breiden. In Mechelen konden maximaal 8.000 pakketten per uur worden verwerkt, terwijl dat er in Vilvoorde 20.000 worden. "E-commerce zit sinds de coronacrisis enorm in de lift. Maar de markt zal nog veel extremer ontwikkelen. Dit is nog maar het begin van de groeifase", voorspelt de CEO van DPD Belux, Richard de Haas.

De hoofdzetel van DPD in België en Luxemburg verhuist ook meteen mee naar Vilvoorde. In de nieuwe hub zal de pakjesbezorger vooral zendingen uit het buitenland ontvangen en pakketten naar het buitenland versturen. Noord-Europese landen worden bedeeld vanuit de vestiging in Nederland. Het centrum in Vilvoorde zal daarom vooral mikken op Zuid-Europa.