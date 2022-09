3 bomen van meer dan 100 jaar beschadigd in natuurgebied in Tielen

De politie is een onderzoek gestart naar de daders. "Dit is een zware schending van regelgeving die de natuur en bomen beschermt. Ik denk dat iedereen het belang van natuur en bomen onderschrijft, en dat als men een andere mening heeft over de heraanleg van bepaalde zaken, dat er toch wel andere manieren zijn om je ontevredenheid te tonen. Als je ontevreden bent, ga aan tafel zitten en ga in overleg, maar ga niet over tot het beschadigen van bomen. Bomen zijn naar mijn mening universeel, van iedereen dus. En dat is iets wat we niet kunnen aanvaarden dat er zo een schade aan wordt toegebracht."