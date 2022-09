Twee verdachten gearresteerd in Nederland na nieuwe aanslag in Berchem

In Nederland zijn gisterenavond 2 verdachten van 19 en 20 jaar gearresteerd die eerder op de avond geschoten hebben op een huis aan de Deken de Winterstraat in Berchem. Er was niemand in het huis aanwezig. Dankzij een alerte voorbijganger die de dader en zijn auto had gezien, konden de 2 inzittenden in Nederland opgepakt worden.