Eerste directe bewijzen dat foetussen reageren op smaak en reuk: ze lachen bij worteltjes en pruilen bij kool

De moeders kregen een capsule met zo'n 400 milligram wortel- of koolpoeder zo'n 20 minuten voor elke echo. Hen werd gevraagd niets te eten of geen dranken met een smaak te drinken een uur voor hun echo's. De moeders aten of dronken ook niets dat wortel of kool bevatte op de dag van de echografieën om te vermijden dat dat de reacties van de foetussen zou beïnvloeden.

De gelaatsuitdrukkingen van de foetussen in de beide smaakgroepen werden vergeleken met foetussen in een controlegroep die niet blootgesteld werden aan de smaken, en daaruit bleek dat blootstelling aan slechts een kleine hoeveelheid wortel- of koolsmaak voldoende was om een reactie uit te lokken.

Zo'n 30 minuten nadat de moeders de capsules hadden ingenomen, vertoonden de foetussen waarneembare reacties op hun gezichtjes en zoals gezegd, vertoonden de foetussen waarvan de moeders kool hadden ingenomen, meer huilgezichtjes en de foetussen die reageerden op wortels meer lachende gezichtjes.

Van het onderzoeksteam maakten ook wetenschappers van de Britse Aston University en de Franse CNRS-Université de Bourgogne deel uit.