Doek valt over omstreden Cambodjatribunaal: laatste levende Rode Khmer-leider (91) ook in beroep veroordeeld wegens genocide

Het tribunaal werd rond de eeuwwisseling opgericht, al werden de rechters pas in 2006 benoemd. Het tribunaal is gevestigd in Cambodja, maar baseerde zich hoofdzakelijk op internationaal en met name Frans recht. Het wordt gesteund door de Verenigde Naties en heeft zowel Cambodjaanse als internationale rechters. Het kon ook rekenen op internationale financiële steun, onder meer van de Europese Unie.



Hoewel het tribunaal zijn rol gespeeld heeft in nationale verzoening en gerechtigheid, kreeg het ook heel wat kritiek vanwege zijn trage werking, hoge kosten (meer dan 340 miljoen euro) en kwetsbaarheid voor politieke inmenging. Zo moesten zeker 4 voormalige Rode Khmer-leiders nooit terechtstaan wegens onenigheid tussen de internationale en Cambodjaanse rechters. Die laatsten zouden onder druk gezet zijn door de Cambodjaanse premier Hun Sen, een voormalige Rode Khmer-commandant, die zich in naam van de stabiliteit in het land tegen elk nieuw proces verzette.