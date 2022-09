Energiecrisis of geen energiecrisis: Jurgens Christmas House in Alken zal zeker oplichten

Over zijn energiefactuur blijft Jurgen Bollen op de vlakte, maar het besef dat die hoog zal uitvallen is er wel en daarom heeft hij nu geïnvesteerd in zonnepanelen. “We hebben zonnepanelen laten leggen in maart van dit jaar, maar dat gaat niet voldoende zijn om het verbruik van het Christmas House tijdens de winter te dekken. Maar het is toch al iets.”

De keuze om, ondanks de stijgende energiekosten, toch opnieuw een Christmas House op te bouwen is ook principieel. “Dit gaan ze niet van mij afpakken", zegt Bollen. "Hier haal ik een heel jaar voldoening uit. Ik wil ook dat het elk jaar mooier wordt.”