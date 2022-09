Dan toch geen huizen in Scheutbos in Lembeke

Het is nu zeker: er komen geen huizen in het Scheutbos in Lembeke bij Kaprijke. Buurtbewoners en natuurverenigingen hadden daartegen geprotesteerd, en ook het gemeentebestuur van Kaprijke gaf er geen vergunning voor. De eigenaar van de grond ging in beroep bij de Provincie Oost-Vlaanderen, maar hij trekt dat beroep nu weer in.