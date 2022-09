Geen gespecialiseerde crisishulp beschikbaar voor een derde van de kinderen en jongeren die daar nood aan hebben

De crisismeldpunten in Vlaanderen en Brussel krijgen elke dag gemiddeld 40 telefoontjes van mensen die hulp vragen voor een crisissituatie met een kind of jongere. Dat aantal ligt nog altijd even hoog als in volle coronacrisis. In de helft van de gevallen moet er gespecialiseerde crisishulp opgestart worden, maar heel vaak luidt dan het antwoord dat het aanbod volzet is.