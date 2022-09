Gentse fietskoerier Cargo Velo: 10 jaar geleden een maf idee, intussen vaste waarde

Fietskoeriersdienst Cargo Velo uit Gent bestaat 10 jaar en is uitgegroeid tot de grootste fietskoerier in Vlaanderen. In het begin was pakjes leveren per fiets pionierswerk en was het niet makkelijk om klanten te werven, zegt zaakvoerder Sander Vandenberghe. Intussen is de houding tegenover duurzaam transport helemaal veranderd. Cargo Velo stelt nu 25 fietskoeriers te werk, die samen 10.000 fietskilometer per jaar afleggen.