Sportcentrum Herent krijgt nieuwe muurschildering

De gemeente Herent had een wedstrijd uitgeschreven om de grijze gevel van de sporthal Bart Swings om te toveren tot een prachtig plaatje. Dat gebeurde in het kader van een Herents project om meer kunst in openbare ruimte aan te brengen. Kunstenaar Smates won de wedstrijd.

Smates beschilderde de muur van de sporthal met onder andere een astronaut en een jongetje met een hond die van een berglandschap geniet.