Grootste musicalspektakel in Torhout "Marie-Antoinette" zoekt figuranten en toneelmedewerkers

In september 2023 komt het musicalspektakel over Marie-Antoinette naar het kasteel van Wijnendale in Torhout. Het productiehuis Historalia maakte in 2014 een eerste versie van de musical "Marie-Antoinette" en wil dat nu nog grootster en spectaculairder aanpakken in het kasteel van Wijnendale. De organisatie voorziet een tribune voor 1.500 bezoekers. Ze spelen de musical 20 keer en zo’n 30.000 bezoekers in totaal.

De organisatie van het musicalspektakel zoekt nog heel wat vrijwilligers die als acteur of als toneelmedewerker een rol willen opnemen in het hele gebeuren. "We zoeken nog heel wat liefhebbers, mensen met een passie voor cultuur en toneel. We hebben mensen nodig die de cast helpen aankleden, die mee willen dansen of spelen en mensen die willen helpen met de organisatie", vertelt oprichter Simon De Merode.

Het decor van de musical zal op het binnenplein van het kasteel staan. Er gaat ook een door op het water. "Het wordt een massaspektakel in een van de oudste kastelen in West-Vlaanderen. Het kasteel heeft een enorme charme, zeker wanneer de zon ’s avonds ondergaat. Tijdens het spektakel zullen grote pontons op het water liggen en alles wordt live gezongen. Je zal boten, paarden en koetsen zien”, sluit De Merode af.