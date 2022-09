Hoe ontmantel je een kerncentrale ? En wie betaalt dat ?

De reactor wordt uitgebaat door Electrabel. Dat is verreweg het grootste elektriciteitsbedrijf in ons land. Elekctrabel is zelf in handen is van de Franse energiegroep Engie. Het is de uitbater die verantwoordelijk is voor de ontmanteling, ook wat de kosten betreft. Electrabel moet wel samenwerken met twee overheidsinstellingen: het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC), dat de veiligheid van alle nucleaire installaties in ons land in de gaten houdt, en de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS), die het radioactieve afval moet beheren.