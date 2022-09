In het Schulensbroek in Herk-de-Stad en Lummen woonden 110.000 jaar geleden al mensen

De onderzoekers hebben nu de resultaten van de boringen bekend gemaakt. "In augustus vonden we op een diepte van zo'n 3 meter een groot object in vuursteen, gemaakt in een typische techniek voor de periode van circa 32.000 jaar geleden. De oudste nederzetting van Homo sapiens in Vlaanderen en tegelijk één van de meest noordelijke in Europa, is hiermee een feit."