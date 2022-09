Internaat in Oudenaarde gaat dicht: 40 kinderen met beperking moeten op zoek naar nieuwe plek

"Toen we het nieuws dinsdag vernamen, stonden we aan de grond genageld", vertelt Kristophe Thijs, wiens kindje op het internaat van het Medisch Pedagogisch Instituut 't Craeneveld in Oudenaarde verblijft. Dinsdag kregen de ouders te horen dat het internaat van de school op 1 september 2023 sluit.

"We wisten dat er problemen waren rond brandveiligheid, maar we voelden een sluiting totaal niet aankomen. Ik heb veel tranen gezien. Als er iets is dat ouders van kinderen met een beperking wel kunnen missen, is het deze boodschap. En vooral het feit dat er geen alternatief wordt voorzien, is rampzalig."