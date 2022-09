Ja, een kip kan soms plots veranderen in een haan: "Ze krijgen een soort inwendige teelbal"

Uit de kippenren van Jonas Verdickt in Schilde klinkt sinds vorige week het kloeke gekraai van een haan. Dat is vreemd omdat Jonas ervan overtuigd was dat hij enkel hennen bezat. "Ik zat vorige week thuis met corona en was erg veel bij mijn dames, de kippen in de tuin. Toen viel me plots op dat mijn kip Belle begon te kraaien. Ze heeft ook een stevigere kam gekregen en is forser van gestalte", zegt Jonas aan Radio2. Maar kan een vrouwelijke kip echt een mannelijke haan worden?