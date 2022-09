Voetbalclubs KFC Diest, SK Deurne en Sparta Schaffen richten gezamenlijke jeugdwerking op zodat stad investeert in nieuw kunstgrasveld

De clubs vroegen al langer aan de stad om een kunstgrasveld aan te leggen. Het stadsbestuur wil dat die terreinen dan wel door zoveel mogelijk spelers gebruikt kunnen worden. "De clubs begrijpen dat we niet voor elke ploeg een veld kunnen aanleggen, want dat kost natuurlijk heel veel geld", zegt schepen van sport Rick Brans (Open Diest). "We kunnen die terreinen dus alleen aanleggen als we de garantie krijgen dat die door alle clubs even vaak en even intensief gebruikt kunnen worden. Zo is dan het idee ontstaan om een gezamenlijke vzw op te richten."