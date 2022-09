Minister Van den Brandt over circulatieplan Anderlecht: "Op basis van intimidaties aanpassen is dat gedrag legitimeren"

"Er moet zeker meer dialoog komen met de inwoners", vindt bevoegd minister Van den Brandt, die haar Good Move plan opnieuw op veel protest ziet stuiten. In de Maritiemwijk in Sint-Jans-Molenbeek werd het circulatieplan begin deze maand afgevoerd na buurtprotest. "Maar de manier waarop er nu druk is gezet is echt met agressie en intimidaties. Als je op basis daarvan gaat reageren, legitimeer je dat gedrag ook een beetje. En dat kan niet."

Toch is ze niet bang dat de situatie in Anderlecht een precedent zou kunnen zijn voor andere plekken in Brussel waar er een circulatieplan is of komt. "In sommige wijken wordt al jaren veel te weinig geïnvesteerd. De mensen daar hebben een hele hoop andere vragen: over veiligheid, wonen, properheid of drugs in hun straat. Als politiek moet je dan niet alleen met een antwoord op mobiliteit komen, maar er moet echt een plan voor Kuregem komen waarin we een antwoord proberen te geven op ál die vragen", aldus nog de minister.