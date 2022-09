Stad Leuven en KU Leuven nemen bijkomende maatregelen om energie te besparen

Daarnaast wordt de straatverlichting op bepaalde plekken 's nachts gedoofd of gedimd. Ook de verlichting van monumenten wordt uitgezet waar en wanneer het kan. "We zitten op dit ogenblik samen met Fluvius om per wijk te bekijken waar we de verlichting kunnen dimmen", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). "Op sommige plekken zal de verlichting minstens gedeeltelijk aan blijven, denk aan de buurt rond het station of bepaalde plekken waar het drukker is. Daar is het in het belang van de veiligheid gewenst om toch de openbare verlichting aan te laten. Maar je zal dus wel het verschil zien in de stad." Opvallend, de kerstverlichting komt er deze winter wel. Al kiest de stad wel voor een sobere versie, met minder lichtjes en minder uren dat de verlichting zal branden.