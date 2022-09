Leuvense WK-wielergekte blijft uit in Australië: “Mensen steken middelvinger op”

Momenteel zijn Wout Van Aert, Remco Evenepoel en co in Australië om ons land te vertegenwoordigen op het WK wielrennen. Het wereldkampioenschap wordt gereden in Wollongong, een kuststad in het zuidoosten van Australië, op een dikke 80 kilometer van Sydney. Maar de sfeer in de stad staat in schril contrast met hoe die was tijdens het WK in Leuven vorig jaar, toen de stad 300.000 uitzinnige wielerfans ontving.