Limburgse Bruno's Foodcorners houden 's nachts de deuren dicht: "Energieprijzen swingen de pan uit"

De Limburgse Bruno's Foodcorners zullen vanaf 3 oktober tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's morgens dichtblijven. Nochtans was 20 procent van de verkoop bij Bruno's Foodcorner nachtverkoop. Het ging dan om mensen die voor of na hun nachtpost langskwamen of om mensen die op stap waren geweest.

"Maar als we de opbrengst van de nachtverkoop afwegen tegen de energiekosten, dan schieten we erbij in", zegt Luca Bruno. Het bedrijf had nochtans de laatste maanden geïnvesteerd in groene energie door de plaatsing van zonnepanelen. "Maar de winter baart ons zorgen", gaat Bruno verder. "Aan die groene energie hebben we dan niet veel, maar de energiekosten gaan intussen wel omhoog."