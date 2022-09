Lummenaar Jhony Vandebroek trok naar Noordpool om foto's te maken voor expo van fotoclub De Eik

“We verbleven vijf dagen op de Noordpool en maakten een vierdaagse tocht met een boot op de Atlantische Oceaan", vertelt Jhony Vandebroek. "Een grijnzende poolvos en een sneeuwhoen konden we van erg dicht fotograferen, maar het hoofddoel was de ijsbeer. Die hebben we slechts een tweetal minuten van ver kunnen spotten terwijl hij op een afstand van 200 meter op wandel was. Als fotograaf wil je de ijsbeer interessant in beeld brengen. Compositie en beeldvorming zijn daarbij van het allergrootste belang. Ik vereeuwigde ook een rendier, zeehonden, logge walrussen, een driemaster en een vissersboot en de ongelooflijk mooie fjorden. Uit zowat 8.000 opnames koos ik de mooiste voor de tentoonstelling”, zegt Vandebroek.