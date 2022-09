Magere opkomst voor vaccinaties tegen apenpokken in Antwerpen: "Kijken of het laagdrempeliger kan"

"Er zijn vandaag een 130-tal mensen geregistreerd en 60 mensen effectief ingeschreven om hun vaccin te komen halen in Antwerpen", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bij Radio2 in Antwerpen. "We merken dat werken met een verplichte verwijsbrief van de dokter wellicht een hoge drempel is. We willen het nu vooral zo laagdrempelig mogelijk maken en snel bekijken of de doelgroep verruimd kan worden."