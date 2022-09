Matthijs uit Roeselare wil dromen vervullen door 3.000 kilometer door Europa te fietsen

Afgelopen zomer trok Matthijs Delameilleure uit Roeselare naar Griekenland waar hij in een hotel aan de slag ging als sportinstructeur. Matthijs nam de job aan omdat hij ervaring wilde opdoen in de reissector. Helaas liep het verkeerd af. "De job in Griekenland is misgelopen doordat het hotel zich niet aan de afspraken hield. Daardoor keerde ik vroeger terug naar België dan verwacht. Hier ben ik dan beginnen nadenken wat ik wilde doen met de tijd die ik nog had in de zomer. Ik wilde mijn talen en kennis over andere landen bijschaven om op lange termijn een eigen reisbureau te openen", vertelt Matthijs.

Matthijs besliste dan maar op de fiets te springen en die kennis op te doen aan de hand van een tocht van 3.000 kilometer door Europa. "Ik wil niet zomaar pakketreizen aanbieden. Ik wil heel persoonlijk werken en alle reizen zelf ook begeleiden. Daarom was dit de ideale manier om veel te leren over verschillende culturen", zegt hij. Aan de fietstocht koppelde Matthijs ook een crowdfunding waarbij mensen hem kunnen sponsoren om zijn eigen reisorganisatie op te starten.