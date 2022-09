Meer recreatie en duurzaam waterbeheer in Nieuwpoortse Kreek van Nieuwendamme

“Het kreekgebied of de omgeving van de Kreek van Nieuwendamme maakt deel uit van de Nieuwpoortse groene gordel en wordt begrensd door de Ganzepoot, de Brugsevaart, een deel van het Spaarbekken, de IJzer en de Brugse Steenweg”, legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. Het gaat om een gebied van meer dan 70 hectare en de eerste denkpistes voor een toekomstige invulling zijn al bekend.

“We streven er naar om het gebied vlot en veilig bereikbaar te maken voor fietsers en wandelaars. Het gaat om een waterrijk gebied en dat is nu niet altijd goed bereikbaar. Verder willen we de Kreek van Nieuwendamme klimaatbestendig maken door ze natuurlijk in te richten en de oevers te verbreden zodat er meer water kan gebufferd worden. In geval van langdurige droogte kunnen onze landbouwers er dan terecht om er water uit te pompen voor hun akkers”, belooft Vanden Broucke.