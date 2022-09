Minstens 11 doden in Iran bij aanhoudend protest, na dood jonge vrouw die werd opgepakt door zedenpolitie

In Iran zijn gisteren drie leden van de veiligheidsdiensten, bij confrontaties met de relschoppers, neergestoken of doodgeschoten", volgens Iraanse persbureaus. Dat gebeurde in Tabriz en Qazvin, in het noordwesten van het land en in Mashhad, in het oosten van Iran. Volgens dezelfde bron is eergisteren ook al een lid van de veiligheidstroepen om het leven gekomen tijdens protest in Shiraz, in het midden van het land.